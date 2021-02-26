Диетолог раскрыла секрет безопасных для здоровья блинов

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова поделилась секретами, как включать в рацион блины, чтобы исключить обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как рассказала врач в комментарии «Звезде», во-первых, следует проявить умеренность в употреблении блинов, во-вторых, обогатить состав блюда, добавив в тесто дополнительные ингредиенты.

«Если мы говорим об употреблении блинов, то здесь нужно учесть несколько моментов. Прежде всего их количество. Второй момент - их состав, то есть, безусловно, когда мы делаем блины из пшеничной муки, то они содержат энергию при минимальной питательной ценности. Если мы делаем пополам с любыми другими добавками, это могут быть отруби, это может быть гречневая мука, перемолотая льняная, хоть черемуховая, хоть из овсяных хлопьев», - указала Дианова.

Она добавила, что в этом случае повышается питательная ценность блюда, поэтому человек, включая в пищу такие блины, насыщает организм микроэлементами и витаминами, которыми, в отличие от пшеничной, богаты друге виды муки. Кроме того, по словам диетолога, при приготовлении блюда следует минимизировать количество жира.

«Большое ли количество добавляется жира в процессе готовки, смазываются ли блины между собой, это тоже все влияет на повышение жирной составляющей, потому что блины действительно способны приводить к обострению холецистита и панкреатита за счет избыточного количества жиров», - пояснила врач.

Самыми полезными начинками диетолог назвала творог средней жирности (5%) и качественное постное мясо, а варенье и сгущенное молоко - калорийными.

«Более настороженно стоит относиться, когда блины с красной рыбой за счет большого количества жиров с точки зрения именно обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. И, конечно, просто блины и блины с какими-то вареньями и сладкими начинками, сгущенным молоком - это уже самая калорийная история», - добавила диетолог.

Дианова также обратила внимание, что с точки зрения питательной ценности прием пищи с блинами следует обогатить клетчаткой.

«К блинам не будет хватать только клетчатки, обязательно добавить фрукты или овощи, в зависимости от того, какая начинка. К мясным блинам подойдет овощной салат, если творожная начинка, то можно съесть еще яблоко, как свежее, так и печеное», - отметила врач.

Она добавила, что в такой комбинации человек получает все необходимые микроэлементы без вреда для талии, для желудочно-кишечного тракта.