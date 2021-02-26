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Российские дипломаты рассказали о своем путешествии на дрезине из Северной Кореи

Анна Касаткина
13:01 26.02.2021
Путь на дрезине занял около сорока минут и стал самым легким за всю поездку, рассказали дипломаты.
Российские дипломаты рассказали о своем путешествии на дрезине из Северной Кореи
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вернувшиеся из КНДР на дрезине российские дипломаты рады, что смогли воспользоваться таким вариантом, так как это был единственный способ попасть из страны напрямую в Россию. В противном случае им пришлось бы ехать через Китай и провести 21 день на карантине, рассказали они журналистам в аэропорту Шереметьево.

По словам бывшего третьего секретаря посольства РФ в КНДР Владислава Сорокина, это была самая легкая часть из всего пути, «даже в Шереметьево было тяжелее тележки выталкивать».

«Наши ребята вместе с корейцами сделали такую прекрасную тележку, на которой одной все поместилось... Это очень хороший вариант выезда напрямую через Россию. Сейчас границы КНДР закрыты, противоэпидемические меры применяются руководством страны. Порядок выезда иностранцев установлен через территорию КНР, а там установлены требования карантинные - 21 день. Конечно, тяжело с ребенком сидеть так долго, поэтому мы очень просили наших корейских друзей, посольство и МИД России все-таки сделать исключение для нас», - рассказал он.

Супруга одного из сотрудников дипмиссии, который остался в Северной Корее, Татьяна Глазкова уточнила, что выезд организовывался около месяца. Сам же путь на дрезине занял порядка 40 минут из всей поездки, которая в общем заняла около двух суток.

«По рельсам, потом мост, реку прошли, ничего страшного, в принципе. Погода была хорошая, нас пугали ветер будет и холод, но очень было тепло. Мы дошли - нам даже жарко стало... Нам весело было, просто в предвкушении были, что скоро будем в России, очень хотелось домой, родственников увидеть», - поделилась она.

Ранее российский МИД опубликовал на официальной странице во «ВКонтакте» кадры возвращения сотрудников посольства РФ в КНДР на самодельной дрезине. По информации ведомства, 25 февраля на родину вернулись восемь россиян - сотрудников российского диппредставительства и члены их семей.

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