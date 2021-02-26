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Жительница многоэтажки в Нижнем Новгороде рассказала о первых минутах после взрыва

Анна Касаткина
11:22 26.02.2021
По словам женщины, дым заполнил все этажи дома.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В момент взрыва бытового газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде раздался сильный хлопок и полетела пыль. Об этом «Звезде» рассказала жительница шестого этажа, которая находилась дома во время происшествия.

«Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв - и полетела пыль монтажная... Мы открыли, думали, что-то у соседей. Упала стенка - такое ощущение. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым», - поделилась она.

Сначала пристройка, где произошел взрыв, не горела, отметила собеседница.

«Просто все лежало, а потом пошел пожар, дым, и все заполонил, все этажи», - уточнила она.

По словам жительницы, от взрыва у нее сильно пострадал стоявший во дворе автомобиль.

Хлопок газа произошел в пятницу утром, 26 февраля, в пристройке к 12-этажному жилому дому, где располагалось кафе. По предварительной информации, пострадали два человека. Госпитализировали одного мужчину, спасатели извлекают из-под завалов женщину. Еще одна женщина также может находиться под завалами, ее ищут. Причины произошедшего выясняются.

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