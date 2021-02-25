Диетолог назвала способные отбелить зубы овощи и фрукты

Помимо зубного порошка, отбелить зубы можно и при помощи некоторых овощей и фруктов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала диетолог Анна Белоусова.

Специалист уточнила, что зубы становятся светлее из-за того, что убиваются бактерии в полости рта.

«Тот же ананас, та же папайя действительно убивают бактерии в полости рта», - сказала она.

Также Белоусова посоветовала есть морковь и сельдерей.

«Если мы жуем морковь, то, во-первых, происходит механическое удаление налета с зубов. Во-вторых, это все-таки укрепление десен. Когда мы укрепляем десны, когда мы улучшаем кровообращение во рту, мы улучшаем здоровье всей полости рта», - добавила диетолог.

Но зубной порошок, по словам специалиста, все-таки является более действенным.