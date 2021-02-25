Диетолог назвала способные отбелить зубы овощи и фрукты
Анна Белоусова уточнила, что зубы становятся светлее из-за того, что убиваются бактерии в полости рта.
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Помимо зубного порошка, отбелить зубы можно и при помощи некоторых овощей и фруктов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала диетолог Анна Белоусова.
Специалист уточнила, что зубы становятся светлее из-за того, что убиваются бактерии в полости рта.
«Тот же ананас, та же папайя действительно убивают бактерии в полости рта», - сказала она.
Также Белоусова посоветовала есть морковь и сельдерей.
«Если мы жуем морковь, то, во-первых, происходит механическое удаление налета с зубов. Во-вторых, это все-таки укрепление десен. Когда мы укрепляем десны, когда мы улучшаем кровообращение во рту, мы улучшаем здоровье всей полости рта», - добавила диетолог.
Но зубной порошок, по словам специалиста, все-таки является более действенным.