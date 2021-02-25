Адвокат Шария назвал его объявление в розыск формальным прикрытием СБУ

Мероприятия, которые проводит Служба безопасности Украины по привлечению к ответственности лидера «Партии Шария» Анатолия Шария, являются для властей прикрытием желания расправиться с ним. Таким мнением со «Звездой» поделился его адвокат Валентин Рыбин.

Юрист напомнил, что Шария не явился на допрос в СБУ ни 22 февраля, ни 25 февраля. Он не будет присутствовать на допросе и 5 марта, добавил Рыбин.

«Вы же понимаете прекрасно, что человек, который пользуется статусом беженца, не может явиться в эту страну. Анатолий, естественно, являться сюда не будет. Мероприятия, которые проводит Служба безопасности Украины по привлечению его к ответственности, являются всего лишь формальным облачением вот этого желания СБУ и власти Украины в целом расправиться с Анатолием Шарией, со свободой слова и свободой мысли», - сказал он.

Рыбин также заявил, что СБ Украины, подавая ходатайства, объявляя Шария в розыск, действует в тех рамках, которые установлены законом, имитируя таким образом легитимизацию процесса привлечения к ответственности.

Ранее стало известно, что подозреваемый по делу о госизмене лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий не явился на допрос, что послужило поводом для объявления его в государственный розыск. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Напомним, что, по данным следствия, Шарий с 2012 года через соцсети, интернет-СМИ и российские телеканалы якобы способствовал государственным и неправительственным структурам России в проведении спецопераций информационного характера.