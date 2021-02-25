Лев Лещенко поддержал отказ Анны Нетребко от выступлений в маске

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре со «Звездой» заявил, что согласен с мнением Анны Нетребко касательно ношения масок во время выступления. Оперная певица выразила протест против таких мер и отказалась выступать в маске.

«С точки зрения вокала или драматургии это глупость, понимаете. Какие маски могут быть? Как можно петь в маске? Это какая-то ерунда просто. Я считаю, что она права абсолютно», - сказал Лещенко.

Кроме того, по мнению певца, подобные меры защиты влияют на качество исполнения - звук, проходящий через маску, искажается.

«Конечно, звук коверкается. Ну как это так? Ну вы поете через ткань, он глушится», - заявил артист.

Ранее оперная певица Анна Нетребко возмутилась требованием театров выступать в защитных масках. Такая мера была введена на некоторых европейских площадках в связи с пандемией коронавируса. Народная артистка РФ выразила протест в Сети, заявив, что это является преступлением против здоровья исполнителя.