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Лев Лещенко поддержал отказ Анны Нетребко от выступлений в маске

Анна Назайкина
11:58 25.02.2021
Ранее оперная певица заявила, что такая мера является губительной для легких, сердца и голоса певца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре со «Звездой» заявил, что согласен с мнением Анны Нетребко касательно ношения масок во время выступления. Оперная певица выразила протест против таких мер и отказалась выступать в маске.

«С точки зрения вокала или драматургии это глупость, понимаете. Какие маски могут быть? Как можно петь в маске? Это какая-то ерунда просто. Я считаю, что она права абсолютно», - сказал Лещенко.

Кроме того, по мнению певца, подобные меры защиты влияют на качество исполнения - звук, проходящий через маску, искажается.

«Конечно, звук коверкается. Ну как это так? Ну вы поете через ткань, он глушится», - заявил артист.

Ранее оперная певица Анна Нетребко возмутилась требованием театров выступать в защитных масках. Такая мера была введена на некоторых европейских площадках в связи с пандемией коронавируса. Народная артистка РФ выразила протест в Сети, заявив, что это является преступлением против здоровья исполнителя.

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