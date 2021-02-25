Щербаков опроверг информацию о заражении коронавирусом

Актер Борис Щербаков опроверг информацию о своем заражении коронавирусом. Повторный тест на заболевание показал отрицательный результат, сообщил он «Звезде».

По словам народного артиста, он сделал два теста - в первый раз он был положительным, однако второй опроверг этот результат.

«Я испугался сначала, а потом был повторный тест, я второй раз сдал, потому что запахи я чувствую, температуры нет, дышу нормально. Я сделал повторный тест, который опроверг тот, так что все нормально», - сказал Щербаков.

Ранее Telegram‑канал Mash опубликовал информацию о том, что 71-летний актер получил положительный тест на коронавирус накануне 23 февраля и после этого ушел на самоизоляцию. Отмечалось, что врачи волнуются за здоровье артиста, так как он входит в группу риска.