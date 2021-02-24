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Зоопсихолог объяснил любовь кошек к коробкам

Ян Брацкий
22:49 24.02.2021
В картонной коробке кошка видит надежное укрытие, в котором она может спрятаться от посторонних глаз.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил любовь домашних кошек к картонным коробкам и бельевым кучам. По мнению эксперта, подобное поведение является результатом многовековой эволюции животных. Кошки воспринимают коробку, как укрытие.

«По своей природе кошки пытаются избегать открытых пространств, так как в пищевой цепочке они занимают строго промежуточное положение, между хищником и жертвой. С одной стороны, они являются достаточно успешными хищниками, но есть более крупные звери, которые не прочь ими полакомиться. Потому это природный механизм, заложенный в них эволюцией», - заявил Волков.

Именно эта модель поведения обеспечила представителям кошачьих выживание на этапе эволюции, добавил он. Многие специально покупают домики для своих питомцев, но не всегда кошка принимает подобные подарки, считает Мирослав.

«Они обычно стоят на полу или располагаются внизу. Лучше всего брать когтеточки, которые имеют домик или укрытие наверху. Домик не должен иметь форму дупла в дереве. Лучше, если он будет в форме лежака. В этом случае кошка контролирует ситуацию вокруг себя. Чтобы увидеть происходящее из домика, ей надо выглянуть. Это уже не сопоставимо с поведением кошек в дикой природе», - уверен зоопсихолог.

Подобное поведение кошек в дикой природе ярко иллюстрирует происшествие в деревне Агалатово Ленинградской области, где местные жители долгое время не могли поймать дикую рысь. Хищница охотилась на местных кошек и собак, прячась в укрытии. В итоге ее загнали на дерево более крупные собаки, после чего рысь усыпили специальным снотворным и сняли с высоты.

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