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«Это охота на россиян»: посол Антонов раскрыл масштабы преследований граждан РФ в США

Ян Брацкий
20:57 24.02.2021
С 2008 года 54 российских гражданина были арестованы в третьих странах и депортированы в США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Власти Соединенных Штатов Америки устроили настоящую охоту за российскими гражданами. Об этом «Звезде» рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Более 100 россиян сегодня находятся в тюрьмах. К ним применяются различные меры, создающие дополнительные сложности нахождения их под стражей. Американцы просто развернули охоту на наших граждан. С 2008 года 54 наших гражданина были арестованы в различных странах и депортированы в США. Забота о них - первостепенная задача дипломатов в США. Вы прекрасно знаете, как много было сделано для освобождения Марии Бутиной. Мы работали и будем бороться для скорейшего освобождения российских граждан и их возвращения на родину», - отметил Антонов.

Посол отметил, что есть ряд особо громких дел, работа по которым находится в приоритете российских дипломатов в США. Речь о Викторе Буте и Богдане Осиповой. Эти дела идут очень сложно, подчеркнул посол, пока дипломатам не удалось добиться по ним прорывных решений.

Россиянка Осипова была приговорена к семи годам тюрьмы в июне 2019 года. В США ее признали виновной в похищении собственного ребенка, а также по двум пунктам статьи о вымогательстве. Восьмого января 2021 года Осиповой был вынесен повторный приговор. Теперь женщина более не обязана отбывать наказание, но должна запросить у властей России разрешение на возвращение ее детей в США.

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу американских спецслужб и переправлен за океан. Спустя четыре года суд присяжных признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США.

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