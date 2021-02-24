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Попавший под санкции Медведчук оценил шансы своей партии на выборах президента Украины

Ян Брацкий
16:30 24.02.2021
Санкции против политика ввел действующий президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший соответствующий указ 19 февраля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Действующая украинская власть ведет страну в пропасть, а для решения накопившихся проблем необходимы свежие политические силы. Таким мнением со «Звездой» поделился лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Представитель нашей партии будет участвовать в президентской кампании. У него есть реальные шансы одержать победу, с учетом того, что делает эта власть, с учетом той ситуации в экономической, социальной сфере. И я думаю, мы будем делать все, чтобы такая победа состоялась», - заявил Медведчук.

С его слов, возглавляемая им политическая сила предлагает реальные пути решения украинских проблем.

«Как это было в вопросах, допустим, предоставления и вакцинации населения от коронавируса. Когда, в результате договоренности с руководством России мы договорились о начале производства вакцины и снятия санкций. Как вопросы снижения цены и скидок на газ для населения, если бы он поступал напрямую из России. Это объективные вопросы, которые может решить власть», - уверен политик.

Первостепенной задачей Медведчук считает также вывод Украины из-под внешнего влияния США и Евросоюза.

«У нас есть реальные пути построения успешной страны, мы должны донести это в полной мере до людей, для того, чтобы они оказали доверие и нашему кандидату и нашей партии», - констатировал Медведчук.

Виктор Медведчук находится под персональными санкциями президента Украины Владимира Зеленского, которые он ввел 19 февраля. О введении санкций объявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также добавил, что санкции касаются всего имущества Медведчука и будут введены сроком на три года.

Сам Медведчук считает, что санкции являются «торжеством» беспредела, а развернутая в отношении него кампания свидетельствует о том, что  украинские чиновники «чувствуют опасность», поскольку политика лидера партии направлена на становление Украины будущего, свободной от внешнего управления.

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