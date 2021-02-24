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Эксперт прокомментировала сообщения о росте тарифов на тепло и электричество в 2021 году

Анна Назайкина
11:10 24.02.2021
Ранее в СМИ сообщалось, что в РФ планируется повысить утилизационный сбор на технику для добычи угля, что может привести к подорожанию тепловой и электроэнергии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала сообщения СМИ о возможном повышении тарифов на тепло и электроэнергию в 2021 году.

«У нас все-таки тарифы повышаются в строго определенный период - июль. Поэтому какие бы цены ни были, это уже проблемы бизнеса, а не граждан. На этот отопительный период котельные уже закупили топливо. По крайней мере, они должны это сделать по прежним ценам»,- объяснила «Звезде» эксперт.

По словам Разворотневой, потребителям не стоит беспокоиться о повышении тарифов.

«При формировании новых тарифных заявок уже будет учитываться, наверное, стоимость в том числе энергоносителей. У нас есть задача - рост совокупного платежа не должен превышать уровень инфляции. Поэтому у нас тарифы не полностью соотносятся с экономическими затратами. Многие, в том числе ресурсоснабжающие организации постоянно жалуются, что у них тарифы ниже себестоимости, что это не дает им развиваться»,- отметила она.

Также эксперт рассказала, что правительство устанавливает определенный коридор повышения для региона, а уже стоимость конкретного отдельного ресурса определяет субъект, но так, чтобы совокупно это не влияло на общее повышение платежа.

«Поэтому, может, там где-то, где угольные теплостанции, они там повысят именно на тепло, но тогда не повысят на воду или электроэнергию. По крайней мере, так должно быть»,- сказала Разворотнева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России в 2021 году планируется повысить утилизационный сбор на технику для добычи угля, что может привести к подорожанию тепловой и электроэнергии. Как сообщали «Известия», это может произойти из-за повышения утилизационного сбора на технику для добычи угля.

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