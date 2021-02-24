«Очень антуражный артист»: актер Блохин рассказал о Дмитрии Писаренко

Актер Дмитрий Писаренко был «очень антуражным» артистом, о нем остались только хорошие воспоминания. Об этом «Звезде» рассказал актер и режиссер театра РАМТ, заслуженный артист РФ Алексей Блохин.

«Прекрасный парень. Работали мы с ним вместе очень удачно, и у него была карьера, в принципе, очень хорошая. Прекрасной внешности, очень антуражный артист. Хорошая, светлая память», - сказал он.

Писаренко скончался на 62-м году жизни. Тело артиста без признаков насильственной смерти обнаружили в его квартире в Москве. По словам родственников, Писаренко страдал острым панкреатитом.