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«Очень антуражный артист»: актер Блохин рассказал о Дмитрии Писаренко

Анна Касаткина
11:17 24.02.2021
По словам Алексея Блохина, у него остались только хорошие воспоминания о своем коллеге.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kino-teatr.ru
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Актер Дмитрий Писаренко был «очень антуражным» артистом, о нем остались только хорошие воспоминания. Об этом «Звезде» рассказал актер и режиссер театра РАМТ, заслуженный артист РФ Алексей Блохин.

«Прекрасный парень. Работали мы с ним вместе очень удачно, и у него была карьера, в принципе, очень хорошая. Прекрасной  внешности, очень антуражный артист. Хорошая, светлая память», - сказал он.

Писаренко скончался на 62-м году жизни. Тело артиста без признаков насильственной смерти обнаружили в его квартире в Москве. По словам родственников, Писаренко страдал острым панкреатитом.

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