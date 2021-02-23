Народный артист СССР Юрий Соломин готовится к выписке из больницы, куда он ранее был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. Процедуры займут два дня, после чего художественный руководитель Малого театра отправится домой, сообщила в беседе со «Звездой» директор театра Тамара Михайлова.

«Мы надеемся, что его выпишут завтра-послезавтра, но есть еще врачи, которые принимают решения. Тест на коронавирус у него отрицательный, чувствует он себя хорошо и готов прямо сейчас выйти. Сразу к работе он не приступит, побудет на карантине. Это общее требование Роспотребнадзора», - рассказала Михайлова.

О госпитализации Соломина с COVID-19 стало известно 16 февраля. Несмотря на болезнь, он постоянно был на связи с труппой, отсматривал спектакли по видеосвязи и таким образом присутствовал на репетициях.