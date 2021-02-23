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Названа вероятная причина смерти актрисы Градовой

Ян Брацкий
15:26 23.02.2021
Прощание с Екатериной Градовой состоится завтра, 24 февраля, а в последний путь актрису проводят на Троекуровском кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr
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Причиной смерти легендарной советской и российской актрисы Екатерины Градовой мог стать ишемический инсульт. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Любимая миллионами телезрителей актриса скончалась накануне на 75-ом году жизни в Москве.

«Сказали, что ишемический инсульт, но какая теперь разница? Когда ушла их жизни большая прекрасная актриса. Это главное, а от чего она ушла не важно. Важно, что нет этого человека. Я не знаю. Для семьи трагедия», - сказал Варшавер.

Прощание с Градовой состоится завтра, 24 февраля. Похоронят ее на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища. Екатерина Градова известна российскому зрителю по ролям в театре и кино, среди которых наиболее запоминающимся стал образ радистки Кэт в культовом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».

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