Васильева рассказала об отношениях Градовой с Андреем Мироновым

Екатерина Градова была не только талантливой актрисой, но и прекрасным скромным человеком. Народная артистка СССР Вера Васильева также заявила «Звезде», что Градова была из тех людей, о которых вспоминаешь с любовью и благодарностью.

«Чудесная актриса, прелестная женщина - нежная, знаменитая, скромная, любящая. Женщина, которая вызывала самые нежные чувства и абсолютное доверие к тому, какая она - непритворная. Конечно, ее сделал знаменитой фильм «Семнадцать мгновений весны». Она там прекрасно сыграла»,- сказала она.





Кроме того, Васильева рассказала об отношениях актрисы с бывшим мужем, народным артистом РСФСР Андреем Мироновым.

«И он к ней влюбленно, нежно и требовательно относился, потому что Андрюша...был очень строг во всем, поэтому рядом с ним находиться было непросто. Он требовал от женщины, чтобы она была и прекрасна, и честна, и чиста. И, по-моему, он относился к Кате Градовой влюбленно до самого конца их совместной жизни. Я не была так близка с их семьей, но то, что я видела, всегда меня очень радовало»,- заявила Васильева

Екатерина Градовой не стало в понедельник, 22 февраля. Российскому зрителю она известна по многим ролям в кино и театре, но наиболее яркой ролью Градовой является радистка Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны».