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Фатеева назвала личным горем смерть Градовой

Анна Назайкина
16:14 22.02.2021
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова скончалась сегодня на 75-ом году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru
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Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева назвала смерть актрисы Екатерины Градовой личным горем. По словам Фатеевой, она была хорошим человеком, а зрители ее очень полюбили после роли радистки Кэт. Заслуженная артистка РСФСР скончалась сегодня на 75-ом году жизни.

«У меня с ней были очень хорошие теплые взаимоотношения. Я очень-очень потрясена. Очень грустно. Каждый день уходят люди, с которым ты проживаешь свою жизнь. Все воспринимаешь как личное горе. Я выражаю свое глубочайшее сожаление, что мы потеряли Катю Градову. Люди ее так полюбили, когда была эта многосерийная картина про Штирлица. Она очень хороший человек»,- сказала актриса.

Кроме того, Фатеева выразила соболезнования народной артистке РФ Марии Мироновой, которая потеряла мать.

Екатерина Градовой не стало в понедельник, 22 февраля. Российскому зрителю она известна по многим ролям в кино и театре, но наиболее яркой ролью Градовой является радистка Кэт в культовом фильме «Семнадцать мгновений весны».

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