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Разработчик раскрыл характеристики новейшего плавающего танка «Спрут-СДМ1»

Анна Назайкина
14:44 22.02.2021
Российская новинка была представлена на международной оружейной выставке IDEX 2021 в Абу-даби.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ростех, VK
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Новейший легкий плавающий танк «СПТП "Спрут-СДМ1"», созданный на «Курганмашзаводе» (входит в ГК «Ростех»), показали на международной оружейной выставке IDEX 2021 в Абу-даби. Боевая машина была представлена в виде модели. Как отмечается, в настоящее время новинка проходит государственные испытания.

«Эта машина плавает со скоростью 10 км/ч. При этом пушка аналогична пушке танка Т-90МС. То же самое касается прицельного комплекса. То есть прицел наводчика тепловизионный. И тепловизионная рама командира. Также есть дистанционно управляемая пулеметная установка калибра 12,7. Машина разработана под требования воздушно-десантных войск России»,- рассказал корреспонденту «Звезды» заместитель исполнительного директора «Курганмашзавода» Хромов Роман.

Высокая подвижность плавающего танка позволяет преодолевать бездорожье. Данная машина может эксплуатироваться в разных климатических условиях. Также подчеркивается, что одним из преимуществ «Спрут-СДМ1» является унификация с БМП-3 по элементам силовой установки.

«Установлен тот же двигатель, та же коробка передач. опорные катки. Степень унификации позволяет в том числе применять запасные части от БМП-3 в ходе послепродажного обслуживания данных машин»,- добавил Хромов.  

Дальность поражения цели плавающего танка «Спрут-СДМ1» - до 5 км. 500-сильный многотопливный дизель УТД-29 развивает мощность, необходимую для движения 18-тонной боевой машины с экипажем в три человека со скоростью до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.

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