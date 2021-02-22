Ученый объяснил, почему не стоит бояться сближающегося с Землей крупного астероида

Обращать внимание на астероиды, которые пролетают дальше расстояния до Луны, с точки зрения опасности для нашей планеты не имеет никакого смысла. Об этом «Звезде» заявил ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров, комментируя сообщение NASA о небесном теле размером со стадион, которое приблизится к Земле в понедельник, 22 февраля.

«Обращать внимание на астероиды, которые дальше Луны летают, просто не имеет никакого смысла... Это нулевая опасность... Таких астероидов миллионы, просто за этим (астероидом) почему-то наблюдали или по каким-то бюрократическим причинам им заинтересовались. Это совершенно рядовое событие», - пояснил он.

По словам Гончарова, астрономы более внимательно следят за объектами, которые пролетают между Землей и Луной.

«Известны астероиды, сравнительно часто пролетающие между Землей и Луной либо постоянно более менее прибывающие между Землей и Луной... Таких астероидов счет идет на сотни», - подчеркнул ученый.

Астероид 2020 XU6 приблизится к Земле на расстояние в четыре миллиона километров. Его диаметр составляет 213 метров.