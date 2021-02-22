«Весна переходит в наступление»: специалист рассказал о причинах «барической пилы»

Резкие колебания атмосферного давления характерны для февраля и связаны с постепенным наступлением весны. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, комментируя так называемую «барическую пилу», которая ждет жителей центральной России в ближайшие дни.

«Атмосферное давление будет, что называется, гулять. Сегодня мы ожидаем 760 миллиметров, хотя это не самое высокое атмосферное давление, но тем не менее оно примерно на 12 миллиметров выше нормы. Завтра уже 768 - это на 20 миллиметров выше нормы... В среду на 10 миллиметров понизится, в четверг - до 742, а в субботу до - 738 ожидаем, то есть это уже ниже нормы на 10 миллиметров ртутного столба», - объяснил он.

Синенков уточнил, что резкое изменение давления связано с переходом через центр европейской части России атмосферных вихрей. Он также отметил, что такие погодные явления характерны для февраля.

«Именно в это время происходит то, что называется борьбой между весной и зимой. Воздух начинает прогреваться, контрасты температуры в средних широтах повышаются и из-за этих контрастов образуется активная циклоническая деятельность... Такие резкие изменения характеристик атмосферы связаны как раз с тем, что весна постепенно переходит в наступление», - пояснил специалист.

Ранее врач рассказала, какие группы населения находятся в зоне риска из-за резких скачков атмосферного давления.