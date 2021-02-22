Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Весна переходит в наступление»: специалист рассказал о причинах «барической пилы»

Анна Касаткина
11:20 22.02.2021
Резкое изменение давления связано с переходом через центральную Россию атмосферных вихрей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Резкие колебания атмосферного давления характерны для февраля и связаны с постепенным наступлением весны. Об этом «Звезде» рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, комментируя так называемую «барическую пилу», которая ждет жителей центральной России в ближайшие дни.

«Атмосферное давление будет, что называется, гулять. Сегодня мы ожидаем 760 миллиметров, хотя это не самое высокое атмосферное давление, но тем не менее оно примерно на 12 миллиметров выше нормы. Завтра уже 768 - это на 20 миллиметров выше нормы... В среду на 10 миллиметров понизится, в четверг - до 742, а в субботу до - 738 ожидаем, то есть это уже ниже нормы на 10 миллиметров ртутного столба», - объяснил он.

Синенков уточнил, что резкое изменение давления связано с переходом через центр европейской части России атмосферных вихрей. Он также отметил, что такие погодные явления характерны для февраля.

«Именно в это время происходит то, что называется борьбой между весной и зимой. Воздух начинает прогреваться, контрасты температуры в средних широтах повышаются и из-за этих контрастов образуется активная циклоническая деятельность... Такие резкие изменения характеристик атмосферы связаны как раз с тем, что весна постепенно переходит в наступление», - пояснил специалист.

Ранее врач рассказала, какие группы населения находятся в зоне риска из-за резких скачков атмосферного давления.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:12 Эксклюзив
Видео
В РАН оценили опасность летящего к Земле астероида размером со стадион
09:04 Армия
Видео
Ночные репетиции и противотанковые пушки: как проходят учения салютных дивизионов в преддверии 23 февраля
08:39 В стране и мире
Видео
Погодные «качели»: в Москву после аномальных холодов придет оттепель
08:09 В стране и мире
Переболевшим COVID-19 россиянам рассказали о лучшем времени для вакцинации
06:43 В стране и мире
Видео
Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров модели 777
Популярное
Популярное
Видео
В Приморье на мужчину напал медведь: кадры спасательной операции
Астероид размером со стадион приближается к Земле
Врач назвал продукты, которые защищают от рака
Видео
Представитель «Калашникова» объяснил, чем уникален новейший автомат АК-19
Видео
«Звезда» запускает новый телеканал «Звезда Плюс» в День защитника Отечества
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.