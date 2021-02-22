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В РАН оценили опасность летящего к Земле астероида размером со стадион

Анна Касаткина
10:12 22.02.2021
Небесное тело 2020 XU6 пролетит на расстоянии четыре миллиона километров от Земли.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: UKT2, Pixabay
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Приближающийся к Земле в понедельник, 22 февраля, крупный астероид не представляет опасности для землян. Бояться нужно только тех небесных тел, которые могут упасть на нашу планету, сказал в беседе со «Звездой» заведующий отделом физики и эволюции звезд Института РАН Дмитрий Вибе.

Ранее научно-исследовательский центр NASA JPL сообщил о приближении к Земле  астероида 2020 XU6 диаметром 213 метров, что сопоставимо с размерами стадиона.

Вибе отметил, что любой астероид, пролетающий на каком-либо расстоянии от Земле, безопасен.   

«Опасаться нам нужно того астероида, который упадет на Землю. За ними ведется наблюдение, их орбиты контролируются, и, если вдруг окажется, что какая-то из их орбит в обозримой перспективе пересекается с Землей, об этом, конечно, будет известно заранее. Но речь идет о крупных астероидах», - сказал ученый.

Небесное тело 2020 XU6, согласно вычислениям специалистов, пролетит на расстоянии четыре миллиона километров от Земли.

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