В Госдуме оценили идею приравнять водительские права к паспорту

Использование водительских прав вместо удостоверения личности при проведении ряда денежных операций сделает жизнь населения удобнее. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии «Звезде». Депутат, положительно отреагировавший на инициативу, подчеркнул, что речь идет о небольших суммах, которые не несут в себе больших рисков.

«Бывают ситуации, когда на руках у человека нет паспорта, при этом есть водительские права, и для того, чтобы перевести небольшую сумму денег, либо чтобы поменять валюту в небольшом объеме, либо приобрести валюту, люди сталкиваются со сложностями, поскольку нет паспорта, и провести операцию невозможно», - указал Аксаков.

Депутат добавил, что в этом случае надо пойти навстречу гражданам, чтобы им было легче получить ту или иную услугу.

Аксаков обратил внимание, что предложение будет рассмотрено в ходе заседания комитета на предмет выявления возможных рисков, которые несет в себе использование прав в качестве идентификатора личности. Это будет сделано, «чтобы оградить население от действий возможных злоумышленников», отметил депутат.

При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку выразил уверенность, что со временем в России появится единый идентификатор, который будет являться и паспортом, и пропуском, и студенческим билетом, и водительскими правами.

Напомним, в Государственную думу на рассмотрение депутатов внесен законопроект, согласно которому можно будет использовать водительские права вместо удостоверения личности при проведении денежных операций. Как поясняется в документе, это должно упростить порядок идентификации клиентов банков (физических лиц).