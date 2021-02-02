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Как не «рассыпаться» раньше времени: диетолог назвал продукты для поддержания молодости

Анна Берестовая
01:22 02.02.2021
Специалист объяснил, что некоторые продукты имеют специфическое «антиэйдж»-воздействие на организм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде», какие продукты могут помочь человеку бороться со старением. Специалист в качестве возможного топ-3 назвал морскую рыбу, петрушку и зеленый чай.

Он указал, что старение человека связано с некоей дезорганизацией.

«Мы рассыпаемся. Рассыпаются связи, стареют клетки.. И чтобы эти процессы сдерживать, есть «антиэйдж»-воздействия», - объяснил диетолог.

По словам Гинзбурга, подобными воздействиями являются противовоспалительные эффекты, защита ДНК или аутофагия (естественный процесс утилизации ненужных частей клетки).

«В плане противовоспалительного воздействия подходит куркума и морская рыба. В плане защиты ДНК от повреждений подходит, опять же, куркума и цитрусовые – за счет перцептина, который в них содержится. Для аутофагии... тоже подходит куркума, зеленый чай», - указал врач.

Гинзбург подчеркнул, что поддержание молодости стоит не на каких-то отдельных продуктах, а на процессах. К примеру, для этого подходит процесс умеренного снижения калорийности питания.

Ранее специалист сообщил, что при употреблении белого хлеба или хлеба из просеянной муки может резко подняться уровень сахара в крови. Такое влияние на организм происходит из-за маленького количества пищевых волокон.

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