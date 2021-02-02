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Эксперт оценил жизнеспособность идеи о четырехдневной рабочей неделе

Светлана Иванова
11:08 02.02.2021
В случае введения четырехдневной рабочей недели придется пересмотреть систему оплаты труда, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Идея введения четырехдневной рабочей недели актуальна только для госслужащих и бюджетников. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН Алексей Седлов. Как сказал эксперт в комментарии «Звезде», при реализации этого предложения на практике возникнет много сложностей.

Он подчеркнул, что в рыночных отношениях сокращение рабочей недели означает снижение заработной платы.

«Технически это очень сложно на бизнес повлиять будет, сколько там людей, сколько они там будут работать», - пояснил Седлов.

Поэтому, чтобы защитить население от снижения заработной платы, необходимо пересмотреть систему оплаты труда, в частности, перенять опыт США, где действует минимальная почасовая оплата труда.

Кроме того, по словам эксперта, экономическая ситуация в России пока не позволяет серьезно размышлять о подобных мерах, и в первую очередь следует решить вопрос с бедностью населения, создавая рабочие места с достойной оплатой труда.

«Надо создавать рабочие места с высокой оплатой. Государство должно способствовать, чтобы люди занимали достойные рабочие места, вот о чем надо говорить», - добавил Седлов.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею введения четырехдневной рабочей недели. По словам зампреда Совбеза РФ, все человечество сейчас движется в сторону создания большего пространства для того, чтобы жить, отдыхать и правильно строить свой рабочий день.

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