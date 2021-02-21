Диетолог рассказал, как чрезмерное потребление витаминов может «отравить» организм

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о вреде, который может нанести организму чрезмерный прием витаминов. По его словам, большое количество веществ, считающихся полезными, могут отравлять организм.

«Это в первую очередь касается жирорастворимых витаминов - витамина A и в особенности D. Последнее время очень часто стали рекомендовать "ударные" дозы витамина D, но при его концентрации человек может испытывать слабость, костные и головные боли», - сказал диетолог.

Доктор отметил, что согласно исследованиям, люди, употребляющие большие дозы бета-каротина, чаще заболевали раком кожи. При этом долгое время считалось, что этот витамин оказывает исключительно положительное действие и не имеет побочных эффектов.

«Прием витамина C в зашкаливающих дозах - от одного до трех граммов в день - может повысить риск мочекаменной болезни. Также может возникнуть переизбыток железа в организме, что тоже может привести к заболеваниям», - отметил Гинзбург.

Диетолог напомнил, что профилактическая доза витамина С составляет 100-150 миллиграммов в день - такое количество содержится в порции овощей или одном апельсине.