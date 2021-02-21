Врач оценил вероятность заражения россиян птичьим гриппом

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал «Звезде» о вероятности заражения птичьим гриппом.

Эксперт отметил, что за этим вирусом наблюдают ветеринары и эпидемиологи. В том случае, если в стране развивается подобная эпидемия, меры принимаются быстро - эти куры в пищу не поступают.

«Никаких специальных мер для защиты от этого гриппа не нужно. Если там идет сильная эпизоотия, то птиц уничтожают. И эти меры профилактики принимаются только к сотрудникам, которые работают с этими курами. Никакой паники тут быть не должно», - пояснил эксперт.

Альштейн подчеркнул, что подобные эпидемии происходят крайне редко, поэтому никаких оснований для паники на сегодняшний день нет - за ситуацией ведется наблюдение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении первого случая заражения россиян новым штаммом птичьего гриппа H5N8 группы A. Семь сотрудников птицефабрики, которые заразились вирусом, чувствуют себя хорошо.