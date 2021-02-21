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Врач оценил вероятность заражения россиян птичьим гриппом

Алена Миронова
11:30 21.02.2021
В случае, если в стране развивается подобная эпидемия, меры принимаются быстро, успокоил россиян вирусолог.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Компанийченко, РИА Новости
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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал «Звезде» о вероятности заражения птичьим гриппом.

Эксперт отметил, что за этим вирусом наблюдают ветеринары и  эпидемиологи. В том случае, если в стране развивается подобная эпидемия, меры принимаются быстро - эти куры в пищу не поступают. 

«Никаких специальных мер для защиты от этого гриппа не нужно. Если там идет сильная эпизоотия, то птиц уничтожают. И эти меры профилактики принимаются только к сотрудникам, которые работают с этими курами. Никакой паники тут быть не должно», - пояснил эксперт.

Альштейн подчеркнул, что подобные эпидемии происходят крайне редко, поэтому никаких оснований для паники на сегодняшний день нет - за ситуацией ведется наблюдение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении первого случая заражения россиян новым штаммом птичьего гриппа H5N8 группы A. Семь сотрудников птицефабрики, которые заразились вирусом, чувствуют себя хорошо.

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