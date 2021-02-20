Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Эксперт объяснила, как изменятся цены на продукты из-за подорожания упаковки

Анна Берестовая
03:17 20.02.2021
Изменения станут заметны примерно через полтора-два месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ALEXEY BYCHKOV Global Look Press
Читайте нас на:

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала «Звезде», как рост цен на сырья для пластиковой тары проявит себя на ценниках в магазинах.

«Упаковка составляет 30% от стоимости большинства продуктов питания, а само сырье составляет от 40% до 70% стоимости упаковки», - обозначила она.

Считая из усредненных данных, если материалы будут составлять половину стоимости всей упаковки, то при росте цены на материалы на 30%, упаковка станет дороже на 15%.  А раз она составляет до 30% стоимости продукта, то ее подорожание приведет к росту стоимости товара на 5-6%.

«Стоимость любой упаковки, к сожалению, отразится на ценах всех товаров в разной степени. Для хлеба упаковка занимает гораздо меньшую долю в цене конечного продукта», - указала специалист.

При этом, как отметила эксперт, для того же молока цена товара из-за упаковки вырастет уже заметно. Отразится рост цен на упаковку на стоимости конечных товаров примерно через полтора-два месяца, потому что у многих заводов еще осталось ранее закупленное сырье.

Ранее в Руспродсоюзе сообщили о поступлении им неоднократных сообщений от производителей упаковки о подорожании тары на 10-15%. Помимо роста стоимости сырья фактором для изменения цен послужил коронавирус.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
04:13 В стране и мире
Видео
В МЧС показали кадры с места обрушения на норильской фабрике
03:29 В стране и мире
В дробильном цехе в Норильске обрушилась галерея: есть пострадавшие
03:00 Армия
Военные РФ раздали продукты жителям сирийского села, потерявшим кормильцев
01:04 В стране и мире
Марсоход Perseverance «поделился» фото Красной планеты в Twitter
00:13 В стране и мире
Видео
Выброс за выбросом: кадры мощного извержения вулкана Пакаи в Гватемале
Популярное
Популярное
Видео
«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Видео
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
Видео
Диетолог назвала продукты для здоровья сердца
Видео
Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.