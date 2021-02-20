Эксперт объяснила, как изменятся цены на продукты из-за подорожания упаковки

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала «Звезде», как рост цен на сырья для пластиковой тары проявит себя на ценниках в магазинах.

«Упаковка составляет 30% от стоимости большинства продуктов питания, а само сырье составляет от 40% до 70% стоимости упаковки», - обозначила она.

Считая из усредненных данных, если материалы будут составлять половину стоимости всей упаковки, то при росте цены на материалы на 30%, упаковка станет дороже на 15%. А раз она составляет до 30% стоимости продукта, то ее подорожание приведет к росту стоимости товара на 5-6%.

«Стоимость любой упаковки, к сожалению, отразится на ценах всех товаров в разной степени. Для хлеба упаковка занимает гораздо меньшую долю в цене конечного продукта», - указала специалист.

При этом, как отметила эксперт, для того же молока цена товара из-за упаковки вырастет уже заметно. Отразится рост цен на упаковку на стоимости конечных товаров примерно через полтора-два месяца, потому что у многих заводов еще осталось ранее закупленное сырье.

Ранее в Руспродсоюзе сообщили о поступлении им неоднократных сообщений от производителей упаковки о подорожании тары на 10-15%. Помимо роста стоимости сырья фактором для изменения цен послужил коронавирус.