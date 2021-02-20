Диетолог назвала лучший источник витамина C

Квашеная капуста является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунитет. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала нутрициолог Маргарита Львова.

Она отметила, что болгарский перец также богат витамином С. С точки зрения его содержания, цитрусовые, включая лимоны, напротив, не представляют уникальности, считает эксперт.

«Если мы возьмем лимон, если мы возьмем сто граммов квашеной капусты или того же самого болгарского перца, то содержание витамина С в квашеной капусте и болгарском перце будет в четыре раза больше, чем в любых цитрусовых, в том числе и лимоне», - указала Львова.

Она добавила, что в 100 граммах квашеной капусты содержится около 500 граммов витамина С, что составляет половину суточной нормы, необходимой человеку, тогда как в лимоне всего 50-60 граммов на 100 граммов.