Врач рассказала о тяжелых последствиях неправильного употребления соли

Придерживаться бессолевых диет без медицинских показаний не стоит. Об этом заявила в комментарии «Звезде» нутрициолог Маргарита Львова . По ее словам, хлорид натрия участвует во многих процессах внутри организма.

«Регулирует все процессы, связанные с сердечно-сосудистой системой, все процессы, связанные с водно-электролитным балансом, отвечает за генерацию нервных импульсов, усиливает действие адреналина, влияет на тонус самой сердечной стенки, поддерживает в принципе здоровье всех систем органов, а также является важным фактором образования соляной кислоты для запуска процессов пищеварения и для переработки белка», - отметила Львова.

По словам нутрициолога, чтобы соль приносила пользу организму, нужно использовать йодированный продукт. Поскольку йод выпаривается при термической обработке, подсаливать пищу следует уже после ее приготовления. При этом потребление соли должно быть строго ограничено. Согласно рекомендациям Минздрава, ее ежедневная доза не должна превышать пяти граммов.

«Важно помнить, что потребление соли должно быть строго ограничено, если вы посолили себе салат, например, съели какой-то стейк с солью, то три соленых огурца будут уже лишними, потому что переизбыток натрия также ведет к определенным патологиям», - указала нутрициолог.

Специалист отметила, что при переизбытке в ежедневном рационе соли могут развиться определенные патологии в организме, начиная от повышения отечности и заканчивая развитием остеопороза.

«Если соли много, то сама костная ткань становится пористая, ломкая, отсеопороз возникает, вымываются из кости минералы, потому что натрий их тянет на себя, вымываются аминокислоты. Дальше начинаются отеки, потому что водно-электролитный баланс в организме нарушается, натрий держит воду, повышается отечность, дальше идет у нас гипертония, нарушается работа почек. У кого что будет слабое, то первым и нарушит свою работу», - отметила Львова.

Нутрициолог обратила внимание, что элементы, из которых состоит соль, могут поступать в организм и с другими продуктами. Например, натрием богаты яблоки, авокадо, ананас, редис, сладкий перец, брокколи, капуста, огурцы, томат и морковь.

По мнению эксперта, о потребности соли в еде могут сигнализировать и предпочтения человека в еде. Например, если вкус пищи кажется ярким и без добавления соли, то дополнительно досаливать еду не стоит, и наоборот, если рука тянется к солонке во время приема пищи, то, досолив блюдо, вы ничем себе не навредите, указала нутрициолог.