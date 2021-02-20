На вес золота: россиян предупредили о сумасшедших ценах на цветы 8 марта

Международный женский день вместе с Днем влюбленных входят в число дней в году, когда спрос на цветы увеличивается в разы. Ежегодно в преддверии этих дат повышаются и цены на них. Однако в 2021 году ожидаемый рост стоимости цветов существенно превысил традиционное удорожание. Что уже проиллюстрировала ситуация, сложившаяся перед 14 февраля. Как рассказала владелец цветочного магазина Светлана Кулебякина в комментарии «Звезде», в преддверии Дня святого Валентина «сумасшедшая, неадекватная» стоимость на некоторые виды цветов даже вынудила руководство магазина отказаться от ряда позиций, которые всегда присутствовали в ассортименте.

Кулебякина подчеркнула, что в прошлом году подобных скачков не наблюдалось, отметив, что представители цветочных магазинов с тревогой ждут информации о ценах на цветы на 8 Марта.

В России цветочный рынок на 90 процентов заполнен импортом, поэтому, по словам представителей оптовых цветочных компаний, стоимость многих позиций в Международный женский день 2021 действительно превысит традиционное удорожание в 30-50%. По предварительным оценкам, цена на некоторые виды цветов может подняться в полтора раза.

«Обычное подорожание на праздники составляло от 50 процентов и выше - то есть в обычные года, без пандемии, без отмен рейсов, без проблем с таможенными отправлениями сейчас составит гораздо больше», - выразил уверенность директор оптовой цветочной компании Игорь Россомахин

Причин сразу несколько: рост цен на продукцию у поставщиков в преддверии праздников, увеличение транспортных расходов, в том числе из-за пандемии коронавируса, изменение валютного курса.

«У садовников увеличиваются мощности, они привлекают дополнительных людей, и ценник очень сильно растет. Плюс курс евро, если смотреть по сравнению с прошлым годом, курс евро вырос значительно. Цена на цветок идет в евро, если мы говорим про Голландию, и в долларах, если мы говорим про Эквадор. Ставки транспорта тоже в долларах. Поэтому чем выше курс, тем выше цена», рассказала представитель оптовой цветочной компании Александра Постнова.

Выше всех в цене поднимутся розы. Главным образом, из-за отмены регулярных рейсов из Эквадора, чьей основной номенклатурой является роза. По словам Игоря Россомахина, отмена регулярных рейсов из-за COVID-19 из этой южноафриканской страны увеличила транспортные расходы более чем в два раза, что скажется на конечной стоимости цветка. Согласно примерным подсчетам эксперта, розничная цена на эквадорскую розу превысит 200 рублей.

«Сейчас только себестоимость цветка будет больше ста рублей, до 120 будет доходить, это я имею в виде розы полноразмерные, эквадорские. Плюс 100 процентов это точно», - пояснил Россомахин.

По его мнению, на нидерландской продукции удорожание скажется не так сильно, хотя машины с цветами, которые раньше шли через Белоруссию, теперь следуют через Россию, что также приведет к увеличению стоимости транспортных расходов.

Меньше всего (около 10 процентов) вырастут в цене российские цветы. К слову, именно на них в большей степени возлагают надежду в розничных магазинах. Так, по словам Кулебякиной, именно недорогие тюльпаны и мимозы являются основным ходовым товаром. При этом Россомахин предупредил, что уже сейчас спрос на российские тюльпаны в два раза превышает предложение, и ограничится ли удорожание тюльпанов порогом в 10 процентов, пока неизвестно. В свою очередь, Постнова напомнила, что цветы остаются неизменным атрибутом 8 марта, и рост цен на них не становится поводом «дарить женщинам сковородки».