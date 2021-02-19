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Врач рассказала, кто находится в зоне риска из-за «барической пилы» в центральных регионах России

Алена Миронова
11:21 19.02.2021
Самым главным по-прежнему остается соблюдение здорового образа жизни, напомнила терапевт. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jochen Sand, moodboard, Globallookpress
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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Звезде» о том, как жителям центральных регионов России пережить «барическую пилу» в праздничные дни.

Эксперт отметила, что скачки давления всегда плохо сказываются на больных хроническими инфекциями, с нарушениями в сосудистой, в центральной нервной системе, а также для людей, перенесших инфаркты и инсульты.

Особенно осторожными в этот период времени следует быть аллергикам - когда происходят скачки давления, им противопоказаны любые физические нагрузки. 

Эксперт рекомендует при скачках давления вверх обращаться в скорую помощь.

«При низком давлении - сразу принимаем крепкий сладкий чай. Соленый огурец, как это ни смешно. Самое главное - глюкозу под язык, тоже хорошо помогает. Потому что надо улучшить микроциркуляцию, питание клеток», - объяснила врач.

Самым главным, отметила Лапа, по-прежнему остается соблюдение здорового образа жизни. 

«Питание здоровое. Все понимают, что это тушеное, пареное, вареное, а не одни фрукты-овощи», - подчеркнула эксперт.

Сладкое всегда сгущает кровь и усиливает последствия скачков давления, резюмировала медик.

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