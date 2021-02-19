Врач предупредил об опасности недосыпа

Хронический недосып представляет опасность для здоровья человека, приводя к снижению концентрации внимания, ослаблению иммунитета, увеличению риска развития опухолей и другим проблемам. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Это снижение концентрации внимания, это снижение иммунитета, это увеличение риска опухолей, это со временем приводит к артериальной гипертензии, ну и снижение памяти, внимания, работоспособности, скорости реакции и так далее», - указал врач.

Он отметил, что при хроническом недосыпе рано или поздно головной мозг захочет взять свое и отоспаться, в результате чего возникает дневная сонливость, которая может привести к опасным последствиям. Например, увеличивается риск попасть в аварию, уснув за рулем.

Кудинов также объяснил, что для здоровья человеку нужно спать шесть-восемь часов. При этом вставать следует всегда в одно и то же время, не делая исключений в выходные и праздничные дни.

«Нормальное количество сна человека - это от шести до восьми часов, чаще всего циклы сна у нас кратные полутора часам, и человеку надо вот четыре-пять таких циклов сна, это как раз получается семь с половиной - восемь часов. Соответственно, если вы будете всегда вставать в одно и то же время, то вам захочется и ложиться в одно и то же время, и это правило нужно соблюдать и в выходные, и в будни, и в праздники, и в отпусках в том числе», - пояснил доктор.

Он добавил, что однократное нарушение режима сна не принесет вреда здоровью. Человек за день-два восстановит сбившиеся из-за этого биологические часы.