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Меньшов назвал лучшую роль Мягкова

Светлана Иванова
16:43 18.02.2021
Народный артист РСФСР умер 18 февраля в возрасте 82 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Андрей Мягков был сильным актером, чей талант проявился уже на первых курсах Школы-студии МХАТ. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал режиссер и актер Владимир Меньшов, который учился на одном курсе с Мягковым.

«На втором курсе делали отрывки, его очень полюбили наши педагоги и давали ему серьезные, сильные отрывки, где он великолепно играл, и стало понятно, что мы имеем незаурядного артиста рядом с собой. Он был каким-то взрослым по сравнению с нами, с зелеными юнцами, которые пришли учиться, а он уже научен оказался», - вспомнил Меньшов.

Он отметил, что Мягков много снимался в фильмах, и до картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая принесла ему известность, поучаствовал в создании немалого числа фильмов.

«Картин у него было немало до его звездного часа, это фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!". Там он прозвучал. Но, на мой взгляд, еще больше он прозвучал в следующем фильме. Ему больше подходили роли возрастные, роли характерные. Это следующая картина "Служебный роман", где он великолепен», - подчеркнул Меньшов.

По словам режиссера, Мягков был сильным актером, который был востребован в своем деле.

«Даже когда всматриваешься, думаешь, а как бы без него обходились бы, если бы не было Мягкова, кто бы играл эти роли?» - задался вопросом Меньшов.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. Церемония прощания с актером пройдет в субботу в МХТ имени Чехова, похоронят артиста на Троекуровском кладбище. 

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