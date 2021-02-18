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«Какое счастье, что остались его работы»: Аронова назвала Мягкова потрясающим актером

Светлана Иванова
12:06 18.02.2021
Народный артист РСФСР умер 18 февраля на 83-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: В. Нисанов, РИА Новости
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Народная артистка РФ Мария Аронова считает, что с уходом Андрея Мягкова мир потерял потрясающего актера и доброго, отзывчивого, заботливого человека. Об этом актриса рассказала в комментарии «Звезде».

«Потеряли мы потрясающего актера, потеряли мы потрясающего человека, потеряли мы человека, на поступках которого могли бы воспитывать большое количество наших студентов, молодых ребят, приходящих в театр... Я знаю от очень многих, что Андрей Васильевич был очень отзывчивым человеком. Он был очень добрым человеком. Он был очень заботливым человеком», - отметила Аронова.

Она добавила, что с теплотой вспоминает замечательное время, проведенное с Андреем Мягковым во время съемок картины «Кто приходит в зимний вечер».

«Mы проводили огромное количество времени, мы проводили огромное количество времени с Мягковым и Теличкиной (российская актриса Валентина Теличкина. - Прим. ред.), они сидели как две горы передо мной, они вспоминали свои работы, какие-то потрясающие ситуации, в которые они попадали в театре, в кино. Какое счастье, что остались его работы. Какое счастье, что каждый год мы с ним будем продолжать видеться», - указала актриса.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в четверг, 18 февраля, на 83-м году жизни. Актер получил наибольшую известность по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Гараж». 

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