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«Жил под обаянием этого человека»: Чиндяйкин прокомментировал смерть Андрея Мягкова

Светлана Иванова
11:21 18.02.2021
Чиндяйкин испытывал искреннюю зрительскую любовь к Андрею Мягкову.
«Жил под обаянием этого человека»: Чиндяйкин прокомментировал смерть Андрея Мягкова
© Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости
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Советский и российский актер театра и кино Николай Чиндяйкин, ведущий программы «Скрытые угрозы» на «Звезде» назвал тяжелой известие о смерти его коллеги по МХТ им. Чехова, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

«Это очень тяжело, и для нашего театра особенно тяжело», - сказал Чиндяйкин в комментарии «Звезде».

По словам артиста, он испытывал искреннюю зрительскую любовь к ушедшему актеру, ощущая благодарность за каждую новую сыгранную им роль.

«Я как зритель, как все советские люди, жил под обаянием этого человека, его взглядов, его интонации. <…> Это действительно была искренняя зрительская любовь, его ждали в каждой роли, за каждой ролью благодарили и никогда не обманывались», - отметил Чиндяйкин.

Андрей Мягков умер в возрасте 82 года. Причина смерти в настоящий момент неизвестна. Артист наиболее известен по своим ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбинных», «Гараж». 

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