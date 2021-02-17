Эксперт объяснил, почему банки неохотно дают ипотеку молодым семьям

Финансовый консультант Денис Ушаков рассказал «Звезде» почему, на его взгляд, снижается доля выдачи ипотеки молодым семьям. По словам эксперта, для банка молодая семья может предоставить гораздо меньше информации с точки зрения кредитной истории. Люди же в возрасте 30, 40 лет намного вероятнее уже брали кредиты.

«Банку проще оценивать свои риски, если он обладает статистикой по человеку. Как он вел себя со своими кредитами, были ли просрочки и так далее», - указал Ушаков.

Второй причиной, по его мнению, является объективное снижение доходов за последние годы. О такой тенденции говорят, в частности, опросы Росстата по поводу благосостояния домохозяйств. Это заметно, как минимум, по второму кварталу 2020 года.

«Если в 2019 году меньше 50% молодых семей заявляли, что у них не хватает денег на какие-то товары длительного пользования, то в 2020 году уже 64% заявило, что им не хватает денег на предметы, кроме еды и одежды. То есть некий скачок произошел», - отметил консультант.

По заявлению специалиста, молодые семьи сейчас находятся под большим ударом из-за влияния на экономику коронавирусной инфекции. Ушаков предположил, что это связано с большей занятостью молодежи в сфере услуг, которая намного заметнее пострадала из-за пандемии.

Ранее эксперт перечислил критерии, увеличивающие шансы получить кредит в банке. Так, к примеру, идеальным заемщиком будет человек, работающий по найму, желательно в крупной компании.