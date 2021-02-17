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Эксперт объяснил, почему банки неохотно дают ипотеку молодым семьям

Анна Берестовая
04:07 17.02.2021
Люди в возрасте 30, 40 лет имеют больше шансов получить кредит.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Финансовый консультант Денис Ушаков рассказал «Звезде» почему, на его взгляд, снижается доля выдачи ипотеки молодым семьям. По словам эксперта, для банка молодая семья может предоставить гораздо меньше информации с точки зрения кредитной истории. Люди же в возрасте 30, 40 лет намного вероятнее уже брали кредиты.

«Банку проще оценивать свои риски, если он обладает статистикой по человеку. Как он вел себя со своими кредитами, были ли просрочки и так далее», - указал Ушаков.

Второй причиной, по его мнению, является объективное снижение доходов за последние годы. О такой тенденции говорят, в частности, опросы Росстата по поводу благосостояния домохозяйств. Это заметно, как минимум, по второму кварталу 2020 года.

«Если в 2019 году меньше 50% молодых семей заявляли, что у них не хватает денег на какие-то товары длительного пользования, то в 2020 году уже 64% заявило, что им не хватает денег на предметы, кроме еды и одежды. То есть некий скачок произошел», - отметил консультант.

По заявлению специалиста, молодые семьи сейчас находятся под большим ударом из-за влияния на экономику коронавирусной инфекции. Ушаков предположил, что это связано с большей занятостью молодежи в сфере услуг, которая намного заметнее пострадала из-за пандемии.

Ранее эксперт перечислил критерии, увеличивающие шансы получить кредит в банке. Так, к примеру, идеальным заемщиком будет человек, работающий по найму, желательно в крупной компании.

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