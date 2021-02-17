Диетолог назвала продукты для здоровья сердца

Чтобы предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, важно включать в пищу продукты, имеющие антисклеротический эффект. Как рассказала в комментарии «Звезде» спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, чтобы поддержать здоровье сердца и сосудов в ежедневном рационе человека должны присутствовать блюда, богатые ненасыщенными жирными кислотами.

По словам Писаревой, лучшим источников этих веществ являются оливковое масло, авокадо, орехи и рыба.

«В ежедневный рацион должны обязательно поступать продукты, которые богаты омега три и полиненасыщенными жирными кислотами. Это, например, рыба сегодня, завтра это может быть салат с оливковым маслом и с помидорами, которые являются антиоксидантами, в следующий день это может быть хлебец с авокадо. А также орехи», - указала Писарева.

Для здоровья сердца также важно получать достаточное количество витамина K, улучшающего проходимость сосудов и их эластичность. Большое количество витамина К содержится в зелени, отметила диетолог. Поддержит сердечную мышцу и включение в рацион ягод и помидоров, богатых антиоксидантами.