Врач объяснила, как по цвету кожи распознать серьезную болезнь

Изменение цвета кожного покрова, как правило, свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем людей. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. По ее словам, при болезнях печени, желчного пузыря и поражении гепатобилиарной системы в целом кожа может приобрести желтоватый оттенок.

«Если мы говорим о печени, то здесь речь идет о разнообразных вариантах желтухи, тот же синдром Жильбера, когда накопления билирубина (это пигмент, из гемоглобина который получается) не удаляются из организма через желчные протоки в результате нарушений, то, соответственно, цвет такого желтоватого оттенка становится», - указала врач.

Она добавила, что наиболее выраженный оттенок приобретают склеры и уздечка языка. Заболевания почек внешне проявляют себя пастозностью. Отечность кожи и подкожной клетчатки в этом случае сопровождается бледностью.

«Почки (заболевания. - Прим. ред.) тоже изменяют цвет кожи, такой бледный цвет, бледные пастозные, как правило, пациенты», - пояснила дерматолог.

По словам Скорогудаевой, также при редких эндокринологических заболеваниях может наблюдаться изменение цвета кожных покровов. В частности, кожа выглядит загорелой при синдроме Иценко - Кушинга, для которого характерна гиперсекреция гормонов коры надпочечников, и при болезни Аддисона, когда надпочечники теряют способность производить достаточное количество гормонов.

В целом, как отметила врач-дерматолог, изменение кожного покрова происходит при системных заболеваниях, то есть затрагивающих работу всего организма.