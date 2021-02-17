Врач объяснил, когда использование наушников приводит к потере слуха

Бесконтрольное использование наушников способно привести к резкому снижению слуха. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, вред будет более ощутим, если применять устройство часто и на повышенной громкости.

«Наушники, безусловно, крайне негативно влияют на наш слух. И чем больше мы ими пользуемся в течение дня, чем громче слушаем музыку, тем воздействие будет более сильное. Это очень, очень плохо. Каждый из нас должен прекрасно понимать, если он бесконтрольно слушает музыку в течение дня, очень громко, то рано или поздно он может потерять слух, и весьма значительно», - указал отоларинголог.

Доктор призвал людей ограничить использование наушников до часа в день.

«Чтобы человек прослушивал музыку (с использованием наушников. - Прим. ред.) не более часа в день, по 30 минут два раза в день, это более чем достаточно, чтобы насладиться музыкой, и громкость должна быть не очень большая», - подчеркнул Зайцев.

Чтобы защитить себя от потери слуха, также следует отказаться от практики увеличивать громкость в наушниках, перекрывая шум и грохот метро, резюмировал отоларинголог.