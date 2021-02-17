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Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление

Светлана Иванова
11:01 17.02.2021
К выходным температурные показатели приблизятся к климатической норме, рассказала синоптик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Небольшое ослабление морозов в столичном регионе, которое фиксировалось во вторник, 16 февраля, продержится на протяжении среды и уже в ночь на четверг сменится существенным похолоданием. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«К нам с Севера-Запада дошел небольшой циклонический вихрь, который, стацианируя у северо-западных границ столичного региона, сегодня будет определять погоду в Москве и области, так что жителей столичного региона ждет пасмурная погода с небольшим снегом и умеренными морозами. В течение дня в Москве мы ожидаем минус 8, 10 градусов, в столичном регионе – минус 7, минус 12 градусов и слабый ветер, который в течение дня сменится на северо-западный», - отметила синоптик.

По ее словам, в ночь на четверг, 18 февраля температура понизится до минус 20 градусов по Цельсию, в столичном регионе возможно понижение температуры до минус 25 градусов, днем в четверг в Москве ожидается минус 12, 14, на территории области – от 11 до 16 мороза. При этом понижение температуры будет сопровождаться улучшением погодных условий.

«Прекратится снег и выглянет солнце, но такие показаний термометров окажутся почти на 10 градусов ниже положенных для Москвы значений для второй половины февраля», - пояснила Волосюк.

В выходные на смену погожей и морозной погоде придет потепление до минус 5, минус 7 градусов по Цельсию. Морозы станут ослабевать, приблизившись к показателям климатической нормы, однако небо заволочет тучами и пойдет снег, предупредила синоптик.

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