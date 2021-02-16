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Вне контекста: как избавиться от надоедливой рекламы в Интернете

Анна Берестовая
04:18 16.02.2021
Убрать контекстную рекламу и баннеры можно как на ПК, так и на телефонах и гаджетах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Valentin Wolf imageBROKER.com Globallookpress
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Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал «Звезде», как можно минимизировать количество контекстной и иной рекламы на сайтах.

«В браузерах, в основном на движке Chromium, у нас уже существуют расширения, которые позволяют как раз скрывать и баннеры, и контекстную рекламу. Если мы будем рассматривать на примерах телефонов, смартфонов на Android, iPhone, то существуют некие приложения, которые способствуют этому скрытию», - указал эксперт.

Вакулин добавил, что для ПК предусмотрены специальные расширения, устраняющие рекламу в Интернете. Специалист также объяснил принцип их работы.

«Анализируются все данные, которые появляются на странице, и, возможно даже, расширения ищут по классам HTML, либо классам CSS определенные объекты», - отметил он.

По словам эксперта, одним из примеров эффективного расширения для борьбы с ненужной рекламой является AdBlock. Помимо него существуют и другие хорошо выполняющие свою функцию продукты, выбирать которые можно, зайдя в магазин браузера и ориентируясь на отзывы пользователей.

Ранее эксперт в области информационной безопасности рассказал, как проще всего остановить рекламные звонки на сотовый телефон. По его словам, лучше всего для этого подходит функция «черного списка».

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