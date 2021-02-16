Ученый рассказал, может ли Эбола в Гвинее распространиться подобно коронавирусу
Профессор ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко рассказал «Звезде», может ли лихорадка Эбола распространится подобно коронавирусной инфекции.
По его словам, вирус Эбола впервые был выделен в конце 1990-х годов во время эпидемии в Судане и в Заире. Через почти два десятилетия мощная эпидемия вспыхнула на территории Гвинеи, где заболело более 30 тысяч человек, из которых свыше 11 тысяч умерли. Также высокая заболеваемость отмечалась в Сьерра-Леоне и Либерии.
Как указал специалист, ученые, включая сотрудников советско-гвинейской лаборатории, пришли к выводу, что Эбола наблюдалась в одном из округов Гвинеи и ранее, в самом начале 80-х.
«Так что эта инфекция существует там все время... Конечно, распространиться на другие континенты она не может ни теоретически, ни практически. Могут быть единичные завозные случаи», - объяснил Бутенко.
Профессор указал, что ожидать от вируса Эбола глобальной катастрофы, как с COVID-19, нельзя, потому что эта инфекция передается от человека к человеку не воздушно-капельным путем.
«Ограниченные у нее возможности, к счастью, потому что летальность достигает 90 процентов. При средней летальности коронавируса около трех процентов», - обозначил вирусолог.
Ранее власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола. Новые случаи заболевания были зафиксированы в двух префектурах - Нзерекор и Гуек.