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Ученый рассказал, может ли Эбола в Гвинее распространиться подобно коронавирусу

Анна Берестовая
03:13 16.02.2021
Специалист отметил, что летальность этого заболевания достигает 90 процентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nicolas Maeterlinck ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Профессор ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко рассказал «Звезде», может ли лихорадка Эбола распространится подобно коронавирусной инфекции.

По его словам, вирус Эбола впервые был выделен в конце 1990-х годов во время эпидемии в Судане и в Заире. Через почти два десятилетия мощная эпидемия вспыхнула на территории Гвинеи, где заболело более 30 тысяч человек, из которых свыше 11 тысяч умерли. Также высокая заболеваемость отмечалась в Сьерра-Леоне и Либерии.

Как указал специалист, ученые, включая сотрудников советско-гвинейской лаборатории, пришли к выводу, что Эбола наблюдалась в одном из округов Гвинеи и ранее, в самом начале 80-х.

«Так что эта инфекция существует там все время... Конечно, распространиться на другие континенты она не может ни теоретически, ни практически. Могут быть единичные завозные случаи», - объяснил Бутенко.

Профессор указал, что ожидать от вируса Эбола глобальной катастрофы, как с COVID-19, нельзя, потому что эта инфекция передается от человека к человеку не воздушно-капельным путем.

«Ограниченные у нее возможности, к счастью, потому что летальность достигает 90 процентов. При средней летальности коронавируса около трех процентов», - обозначил вирусолог.

Ранее власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола. Новые случаи заболевания были зафиксированы в двух префектурах - Нзерекор и Гуек.

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