Врач объяснил, когда чай опасен для здоровья

Употребление чая в некоторых случаях может стать причиной развития негативных последствий для здоровья. Об этом рассказал в комментарии «Звезде» диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. В частности, нежелательно включать напиток в рацион людям с желудочными проблемами, отметил врач.

«Для людей, у которых желудки болят, бывает чай нежелателен, потому что от него повышается секреция желудочного сока и может обостриться заболевание. Там скорее нежелателен черный, но человек к этому должен прийти», - указал диетолог.

Он уточнил, что ориентироваться следует в первую очередь на индивидуальную реакцию организма, потом что в некоторых случаях употребление черного чая вызывает дискомфорт, тогда как зеленый, наоборот, переносится хорошо. Однако при выраженном воспалении желудка к негативным последствиям могут привести оба напитка.

Гинзбург добавил, что иногда употребление чая становится причиной повышения давления у гипертоников, и включать напиток в рацион стоит, ориентируясь на собственные ощущения.

Диетолог также объяснил, что свойства черного и зеленого чаев несколько отличаются из-за разного соотношения веществ. Например, черный чай обладает выраженным тонизирующим эффектом, тогда как зеленый - противовоспалительным.