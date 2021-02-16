Врач назвала пять главных продуктов для здорового питания

При рациональном питании необходимо включать в пищу региональные и сезонные продукты. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она подчеркнула, что микрофлора желудочно-кишечного тракта представителей народностей, длительно проживающих на определенной территории, адаптирована к соответствующему типу питания. С этой точки зрения россиянам, проживающим в Центральной России, стоит обратить внимание на семена льна.

«Молотые семена льна. Именно молотые, потому что из молотых мы получаем всю пользу и не получаем вред, потому что многим пациентам с проблемами кишечника именно семена могут принести вред. На мой взгляд, потенциалом хорошим также обладают свежие очищенные семечки, перемалывать, мелко рубить, обогащать любой салат», - указала диетолог.

Кроме того, она посоветовала зимой и весной употреблять киви и цитрусовые. Причем последние стоит добавлять в качестве дополнительного ингредиента в блюда, а не есть как монопродукт. Врач-диетолог также обратила внимание на пользу овсянки.

«Овсянка. Потому что это наш региональный продукт, кроме сложных углеводов, там есть еще уникальный состав, который хорошо работает с ожирением печени», - пояснила Дианова.

Из овощей интерес вызывает морковь, как источник витамина A. Причем корнеплод можно включать в пищу как в готовом, так и в свежем виде.

«Если говорить об овощах, то это морковь в разной степени обработки, потому что в ней в целом при низкокалорийности есть провитамин А, при правильном применении она вкусна как в отварном виде, так и в свежем», - отметила диетолог.

При этом она добавила, что основами здорового питания остаются сбалансированность рациона и разнообразие.