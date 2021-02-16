Эксперт назвал критерии, увеличивающие шансы получить кредит

Финансовый консультант Денис Ушаков назвал основные черты идеального заемщика, которые соответствуют представлениям банков об ответственном и платежеспособном клиенте. Как рассказал эксперт в комментарии «Звезде», среди оцениваемых критериев: стабильность дохода, кредитная история, возраст, пол и наличие семьи. Как объяснил Ушаков, больше всего шансов получить кредит на выгодных условиях у работников крупных предприятий.

«Идеальный заемщик с точки зрения ипотеки - это человек, работающий по найму, желательно в крупной компании, потому что тем же предпринимателям, ИП или самозанятым либо ставку задирают высоко, либо отказывают. То есть при наличии стабильного дохода», - указал Ушаков.

Также учитывается возраст. По словам финансового консультанта, идеальный возраст для потенциального заемщика - это «диапазон от 30 до 40-45 лет». Этот критерий банки оценивают строже при выдаче ипотеки и более лояльно - при потребительских кредитах, где существенно короче срок кредитования и в разы ниже суммы, пояснил эксперт.

Он добавил, что кредитная история, которая позволяет банкам оценить риски при выдаче кредита определенному человеку, оказывает принципиальное значение. По словам финансового консультанта, заемщик с историей без черных пятен имеет больше шансов получить предложение на выгодных условиях. Также финансовые организации обращают внимание на пол клиентов, предположил эксперт.

«Но женщины для банка - более рисковый заемщик, потому что декрет, дети, у женщин вероятность ухода в секрет гораздо выше, мужчины уходят в декрет гораздо реже», - заметил Ушаков.

При этом он подчеркнул, что официально подтвердить эту информацию невозможно, потому что финансовые организации не станут раскрывать данные подобного характера, боясь репутационных потерь. По словам Ушакова, также для потенциального заемщика имеет значение наличие семьи.

«Если мы говорим о семье, в любом случае банк смотрит на обоих супругов. Когда ты понимаешь, что у тебя жена и дети могут попасть на улицу, будешь больше переживать, люди семейные с детьми предпочтительнее для банка, чем одиночки», - резюмировал эксперт.

Вместе с тем Ушаков обратил внимание, что все критерии, выдвигаемые к идеальному заемщику, носят условных характер и корректируются в зависимости от типа продукта.