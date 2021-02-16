Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Эксперт назвал критерии, увеличивающие шансы получить кредит

Светлана Иванова
15:44 16.02.2021
Банки при выдаче кредитов обращают внимание на стабильный доход, положительную кредитную историю, возраст, пол и наличие семьи, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Финансовый консультант Денис Ушаков назвал основные черты идеального заемщика, которые соответствуют представлениям банков об ответственном и платежеспособном клиенте. Как рассказал эксперт в комментарии «Звезде», среди оцениваемых критериев: стабильность дохода, кредитная история, возраст, пол и наличие семьи. Как объяснил Ушаков, больше всего шансов получить кредит на выгодных условиях у работников крупных предприятий.

«Идеальный заемщик с точки зрения ипотеки - это человек, работающий по найму, желательно в крупной компании, потому что тем же предпринимателям, ИП или самозанятым либо ставку задирают высоко, либо отказывают. То есть при наличии стабильного дохода», - указал Ушаков.

Также учитывается возраст. По словам финансового консультанта, идеальный возраст для потенциального заемщика - это «диапазон от 30 до 40-45 лет». Этот критерий банки оценивают строже при выдаче ипотеки и более лояльно - при потребительских кредитах, где существенно короче срок кредитования и в разы ниже суммы, пояснил эксперт.

Он добавил, что кредитная история, которая позволяет банкам оценить риски при выдаче кредита определенному человеку, оказывает принципиальное значение. По словам финансового консультанта, заемщик с историей без черных пятен имеет больше шансов получить предложение на выгодных условиях. Также финансовые организации обращают внимание на пол клиентов, предположил эксперт.

«Но женщины для банка - более рисковый заемщик, потому что декрет, дети, у женщин вероятность ухода в секрет гораздо выше, мужчины уходят в декрет гораздо реже», - заметил Ушаков.

При этом он подчеркнул, что официально подтвердить эту информацию невозможно, потому что финансовые организации не станут раскрывать данные подобного характера, боясь репутационных потерь. По словам Ушакова, также для потенциального заемщика имеет значение наличие семьи.

«Если мы говорим о семье, в любом случае банк смотрит на обоих супругов. Когда ты понимаешь, что у тебя жена и дети могут попасть на улицу, будешь больше переживать, люди семейные с детьми предпочтительнее для банка, чем одиночки», - резюмировал эксперт.

Вместе с тем Ушаков обратил внимание, что все критерии, выдвигаемые к идеальному заемщику, носят условных характер и корректируются в зависимости от типа продукта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:25 В стране и мире
Кабмин направит в регионы более 25,4 миллиарда рублей на поддержку больниц и поликлиник
15:38 В стране и мире
Госдума приняла закон о запрете высадки из транспорта детей-безбилетников
15:02 В стране и мире
Ученые выявили, что антитела к коронавирусу сохраняются минимум девять месяцев
13:11 В стране и мире
В Кремле рассказали, когда Путин может вернуться к очному формату работы
12:04 В стране и мире
Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге
Популярное
Популярное
Видео
В Театре Российской Армии отметят 50-летие фильма «Офицеры»
Видео
Врач назвала пять главных продуктов для здорового питания
В яблоках обнаружили неожиданное целебное свойство
СМИ узнали о секретных находках Пентагона на месте крушения НЛО
Названа безопасная доза популярного жаропонижающего
Медики назвали опасные побочные эффекты известного обезболивающего
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.