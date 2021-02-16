Врач развенчала миф о суперфудах

В диетологии нет понятия суперфудов, и, говоря о здоровом питании, следует, прежде всего, следовать принципам разнообразия. Об этом заявила в комментарии «Звезде» врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Суперфуды - это современное название, несколько утрированное. По большому счету в диетологии нет таких продуктов, которые были бы абсолютно запрещены или обладали бы какими-то сверхсвойствами. И польза, и вред продуктов обусловлены только их составом и количеством съеденного», - отметила диетолог.

Врач подчеркнула, что, по сути, суперфуды представляют собой продукты с повышенным содержанием каких-то отдельных компонентов, в основном тех, которые человек недополучает в базовом рационе.

«Это некая альтернатива витаминным добавкам. Они (суперфуды. - Прим. ред.) не являются профилактикой каких-то заболеваний, но делают наш рацион максимально разнообразным. Повышают витаминизацию естественным способом», - пояснила Дианова.

Она добавила, что основы здорового питания остаются неизменны: это сбалансированный рацион и включение в пищу сезонной и региональной продуктовой корзины.