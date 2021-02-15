Укачивание в транспорте у взрослых назвали тревожным симптомом

Укачивание в транспорте у взрослых имеет патологический характер. Об этом рассказал в комментарии «Звезде» невролог Александр Евдокимов. По его словам, если человек испытывает так называемую «морскую болезнь» в поездках, это говорит о нарушении кровотока шейного отдела позвоночника.

«У взрослых людей укачивание имеет патологический окрас, потому что у взрослых идет приобретенная история с нарушением кровотока головного мозга, что, в свою очередь, косвенно приводит к вестибулярным нарушениям. У людей с остеохондрозом, у людей, у которых есть боли в шейном отделе позвоночника, часто встречается головокружение. При поездках в транспорте раздражаются вегетативные нервные структуры, раздражается вестибулярный аппарат», - отметил Евдокимов.

Он посоветовал таким людям задуматься о посещении невропатолога или остеопата и пройти курс лечения, направленный на восстановление кровотока.

«Если это постоянное явление и вы не можете перемещаться, я рекомендую обращаться к остеопату, потому что это все устранимо у взрослого поколения, у кого есть проблемы с позвоночником, как только вы проведете адекватное лечение сердечно-сосудистой системы, шейного отдела позвоночника, как правило, у таких людей вестибулярные отклонения исчезают», - подчеркнул невролог.

Доктор добавил, что у детей до семи лет укачивание в транспорте, напротив, носит физиологический характер и свидетельствует о несовершенстве нервной системы в целом и о гиперподвижности шейного отдела позвоночника в частности.

По словам Евдокимова, чтобы облегчить состояние при укачивании, важно обеспечить удобное положение позвоночника. Для этого используются специальные подушки под шею, которые разгружают шейный отдел позвоночника и позволяют человеку принять более комфортное положение. В качестве экстренного средства применяются специальные препараты и легкие успокоительные чаи.