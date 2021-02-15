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Трихолог рассказала, признаком каких заболеваний может стать перхоть

Светлана Головина
13:30 15.02.2021
При появлении первых признаков недуга нужно обратиться к врачу, чтобы выяснить настоящую причину и не допустить прогрессирования.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Mauricio Jordan de Souza Coelho, imagebroker, Globallookpress
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Врач-трихолог, косметолог Ирина Котова рассказала «Звезде», что появление перхоти может быть связано с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта и нервной системы. При появлении первых признаков необходимо обратиться к врачу и выяснить настоящую причину, поскольку разновидностей перхоти много.

«Просто шелушение может быть как особенностью организма и являться нормальным состоянием, так и быть симптомом различных заболеваний, начиная от себорейного дерматита и заканчивая псориазом кожи головы», - рассказала специалист.

По словам врача, если у человека появилась перхоть внезапно, нужно обратить внимание на уход за кожей головы и скорректировать его. Глобальные проблемы появления перхоти связаны в основном с состоянием кишечника.

«Есть наружные средства, которые позволяют исправить ситуацию, но не всегда они будут эффективны, если есть внутренняя проблема - ЖКТ или нервная система. Всегда нужно искать причину», - подчеркнула Котова.

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