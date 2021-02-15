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Вирусолог оценил вероятность появления новой пандемии в будущем

Светлана Иванова
12:44 15.02.2021
Предсказать, будут ли мутации птичьего гриппа представлять опасность человечеству, невозможно, считает доктор.
Вирусолог оценил вероятность появления новой пандемии в будущем
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Определенная угроза человечеству из-за возможных мутаций вируса птичьего гриппа существует, однако предсказать, когда новые штаммы возникнут и будут ли представлять опасность для людей, невозможно. Уверенность в этом выразил в комментарии «Звезде» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Вирусы гриппа, птица... такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, и что он приближается, и сейчас начнется, этого нет», - отметил вирусолог.

Он добавил, что сейчас развернуты целые лаборатории, под пристальным вниманием которых находятся возможные мутации гриппа животных, поэтому любые изменения будут обнаружены на ранних стадиях. Вместе с тем, по словам Альтштейна, уже сейчас имеются разработки вакцин против птичьего гриппа.

«Есть лаборатории, которые этим занимаются и следят постоянно за вирусами гриппа птиц. На ранних этапах это будет обнаружено, будут делаться вакцины, как делать вакцины, более-менее ясно. Хотя такая нехорошая возможность с человечеством есть, но сказать, что это прямо сейчас нам угрожает, этого нет», - пояснил вирусолог.

Альтштейн добавил, что говорить о перспективах появления универсальной вакцины против гриппа пока не приходится.

«Можно подозревать какие-то варианты вируса и готовиться к тому, чтобы создать вакцину против них, и это делается, но узнать, куда нужно было подстелить соломку, это не так просто», - резюмировал доктор медицинских наук.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал, что в будущем человечество может столкнуться с новой пандемией, которая будет вызвана болезнью гораздо страшнее COVID. По мнению Мясникова, люди смогут обезопасить себя только после появления универсальной вакцины от гриппа.

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