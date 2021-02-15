«Край древнего озера»: физик объяснил, чем интересен снятый ExoMars-2016 кратер на Марсе

Доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал «Звезде», чем примечателен кратер на Марсе, снимок которого накануне был опубликован «Роскосмосом». По его словам, у кромки этого кратера 18 февраля приземлится американский аппарат «Настойчивость». Хорошо оснащенный марсоход будет проводить на участке поверхности Красной планеты исследования.

Само место, как отметил специалист, представляет большой интерес для ученых. По имеющимся предположениям, оно является краем древнего озера.

«Есть довольно смелые предположения, в соответствие с которыми на берегу высохшего озера может быть что-то вроде ракушечника. Что сделают исследователи? Исследователи соберут в разных местах на берегу этот ракушечник, грубо говоря, в «кульки». И они там останутся до того момента, когда за ними прилетит следующий американский аппарат»

Эйсмонт объяснил, что последующие экспедиции доставят собранные образцы на Землю, где специалисты смогут узнать, действительно ли в ней присутствует ракушечник. По аналогии с нашей планетой, естественно ожидать, что на берегу озера будет обнаружено что-то подобное.

Ранее сообщалось, что камере CaSSIS, установленной на борту российско-европейской миссии ExoMars-2016, удалось заснять часть 12-километрового марсианского кратера. На фото отобразилась разнообразная цветовая палитра, наличие которой объясняется различными минералами в составе породы.