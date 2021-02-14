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Вирусолог объяснил, стоит ли бояться передающегося человеку коронавируса норок

Анна Касаткина
03:05 14.02.2021
Передающийся людям штамм COVID-19 обнаружили у норок на ферме в Польше.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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Коронавирус может передаваться от норок к человеку, однако значение этого факта именно для распространения COVID-19 ничтожно. Таким мнением со «Звездой» поделился доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

Ранее специалисты завершили исследование штамма коронавируса, обнаруженного у норок на одной из ферм в Польше, и пришли к выводу, что он может передаваться от животного к человеку и обратно.

Аграновский отметил, что эти штаммы стоит изучать и определение круга хозяев очень важно, но не следует забывать, что с норками контактирует очень мало людей, так как это дикие, а не домашние животные.

«Норки в клетках, они не бегают по улицам, не контактируют и не играют с детьми и пенсионерами. Это новость, имеющая ничтожное значение, эпидемиологического значения она не имеет. В Дании напортачили очень сильно, уничтожили миллионы животных. Никаких причин этого делать не было. Что, они победили эпидемию таким образом? Нет, просто запаниковали», – сказал ученый.

По его словам, никакая опасность заражения от норки человеку не грозит, если люди, работающие с этими животными, будут соблюдать все меры предосторожности.

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